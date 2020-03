L’evento del 27 marzo all’AGSM Forum di Verona imperniato sulla sfida tra Devis Boschiero e Francesco Patera per il vacante titolo mondiale WBA dei pesi leggeri ad interim è rimandato a data da destinarsi a causa delle recenti disposizioni governative riguardo alla sospensione di tutte le attività sportive fino al 3 aprile. Gli organizzatori Opi Since 82, Matchroom Boxing Italy e DAZN annunceranno presto la nuova data. La Opi Since 82 e Matchroom Boxing Italy sono al lavoro anche per trovare una nuova data all’evento previsto per il 28 febbraio scorso a Milano.

