“Non per lamentarmi, ma ho la sensazione che la quarantena sarebbe molto più divertente con un fidanzato”. Questa frase di Eugenie Bouchard ai tempi del Coronavirus, ha mandato in visibilio tutti i suoi fans. Scrivere un post del genere sui social si sa, può provocare una reazione da parte dei tanti uomini che seguono la tennista e così è stato. Tale reazione è stata così veemente da portare Genie a replicare, chiedendo ai tanti uomini di smetterla di mandare richieste d’appuntamento via mail: “Il mio agente mi ha appena informato che state inviando il vostro ‘curriculum’ per un appuntamento con me all’indirizzo email scritto in bio. Vi dovete fermare tutti!”. Insomma, la Bouchard presa d’assalto.

