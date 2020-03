La situazione in Italia non migliora, anzi, diventa davvero catastrofica. Nel giorno della festa del papà arrivano notizie devastanti che rovinano il clima di festa creatosi nelle case delle persone in quarantena. Il bollettino aggiornato sui nuovi contagi e i decessi per Coronavirus è tragico.

Nelle ultime 24 ore sono decedute altre 427 persone. I nuovi casi di contagio accertato sono 4.480 (record giornaliero dall’inizio dell’epidemia) e ci sono stati 415 nuovi guariti. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

41.035 contagiati



3.405 morti

4.440 guariti

Le persone attualmente ammalate, quindi, sono 33.190, così suddivise:

15.757 ricoverate in ospedale

2.498 ricoverate in terapia intensiva

14.935 in isolamento domiciliare

Il superamento dei morti della Cina è il dato più rilevante, considerando che la Cina ha oltre venti volte il numero degli abitanti dell’Italia e che in Cina l’epidemia sia iniziata almeno due mesi prima rispetto al nostro Paese. Inoltre in Cina il numero dei morti giornalieri è ormai fermo a una decina, mentre in Italia dobbiamo essere consapevoli che continuerà a crescere di centinaia almeno (nella migliore delle ipotesi) per altre settimane.

