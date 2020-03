E’ arrivato l’appuntamento tanto atteso: come ogni giorno, Borrelli, capo della Protezione Civile, ha comunicato al paese intero il bollettino aggiornato di vittime, contagiati e guariti in questo momento diffiicile di emergenza per Coronavirus.

Il bilancio odierno è agghiacciante! Sale ancora il numero di deceduti, che diventano quasi 800 in un solo giorno.

Ecco i dati svelati oggi da Borrelli:

943 persone guarite, per un totale di 6072

persone guarite, per un totale di 6072 4821 nuove persone positive, per un totale di 42681 di cui 22.116 in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, 2857 in terapia intensiva ed il resto ricoverate in ospedale

nuove persone positive, per un totale di 42681 di cui 22.116 in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, 2857 in terapia intensiva ed il resto ricoverate in ospedale 793 nuovi deceduti, per un totale 4825 .

Valuta questo articolo