Si è aperta con il netto successo di Denise Herrmann nella sprint la tappa di Nove Mesto della Cdm di biathlon, la terzultima in calendario. La tedesca, con una prova pressoché perfetta, ha messo il suo timbro sulla gara andata in scena sul tracciato ceco: la pulizia dal poligono ha fatto la differenza, ma l’esperta teutonica è stata molto veloce sugli sci. Solo la francese Anais Bescond è riuscita a fare come lei nelle serie di tiro pagando però 27″2 al traguardo. Terzo gradino del podio per la ceca Marketa Davidova indietro di 49″7.

Buon piazzamento per Lisa Vittozzi, settima nonostante i due bersagli mancati: la sappadina sarebbe potuta addirittura arrivare ai piedi del podio senza un rallentamento nel finale. Di un soffio davanti a lei ci sono Tiril Eckhoff e Hanna Oebgerg, le quali guadagnano punti nelle generale su Dorothea Wierer, fermatasi in 23esima posizione. Reduce da uno splendido Mondiale, la 29enne delle Fiamme Gialle ha pagato a caro prezzo i due errori nell’ultimo poligono che l’hanno di fatto esclusa dalla top 10. L’altoatesina resta però in vetta nella generale con 85 punti di vantaggio su Oeberg, e 89 su Eckhoff (al lordo degli scatti), un bottino comunque rassicurante e da incrementare nella Mass Start di domenica. Più indietro invece Federica Sanfilippo, 59esima a 2’48″0 e Michela Carrara, 60esima.

Ordine d’arrivo Sprint femminile 7,5 km Cdm Nove Mesto (Cze):

D. HERRMANN GER 0 18:51.0 A. BESCONDO FRA 0 +27.2 M. DAVIDOVA CZE 1 +49.7 M. EDER FIN 1 +59.0 T. ECKHOFF NOR 2 +1:11.1 H. OEBERG SWE 1 +1:11.7

7. L. VITTOZZI ITA 2 +1:13.7 E. OEBERG SWE 0 +1:22.4 M. HOJNISZ-STAREGA POL 2 +1:24.4 J. BRAISAZ FRA 3 +1:24.6

24. D. WIERER ITA 3 +1:48.3

59. F. SANFILIPPO ITA 3 +2:48.0

84. M. CARRARA ITA 4 +4:00.1

