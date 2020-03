Denise Herrmann ha conquistato la Coppa del mondo sprint a Konthiolati, in Finlandia. La tedesca, grazie al secondo successo consecutivo nella specialità dopo quello di Nove Mesto. Anche stavolta la 31enne teutonica ha fatto registrare una prova pressoché perfetta, dove alla velocità sugli sci ha unito una grande precisione al poligono, come dimostra l’unico bersaglio mancato. Dietro di lei, a poco più di 20″, c’è la compagna di squadra Franziska Preuss, anch’essa con un solo errore. Completa il podio una brillante Tiril Eckhoff, tornata a vincere la scorsa domenica nella Mass Start dopo un Mondiale tutt’altro che positivo: la terza posizione vale tantissimo per la norvegese, che si avvicina sempre di più all’azzurra Dorothea Wierer nella generale.

L’altoatesina non è riuscita ad andare oltre la 19esima piazza, pagando a caro un errore di troppo nella serie in piedi, senza il quale la top 10 sarebbe stata a portata di mano. Nonostante tutto la 29enne delle Fiamme Gialle mantiene il primo posto nella graduatoria della Cdm, ma adesso il vantaggio sulla Eckhoff è davvero risicato. A separarle ci sono solo 8 punti, scarti compresi, e l’inseguimento di sabato, ultima gara della stagione, sarà decisiva per l’assegnazione del titolo. Esclusa invece dalla lotta Hanna Oeberg, oggi ferma al 28esimo posto.

La migliore azzurra di giornata è stata Lisa Vittozzi, partita con il pettorale basso e nel mezzo di una bufera di vento e neve: la sappadina ha offerto una prestazione solida e senza sbavature (un solo errore) centrando così un ottimo quarto posto. Per lei si tratta del secondo miglior risultato stagionale dopo la seconda posizione conquistata nella Mass Start dispuatata a Pokljuka. Nettamente più indietro Federica Sanfilippo, 39esima a 1’50″3 dalla vetta, mentre Michela Carrara non è riuscita ad andare oltre l’89esima piazza a più di quattro minuti dalla leader Herrmann. L’appuntamento è per sabato alle ore 15.45, quando scatterà la Pursuit cruciale per l’assegnazione della sfera di cristallo, che è stata confermata dalla Federazione Internazionale, mentre sono state cancellate le staffette di domenica 15 marzo.

Ordine d’arrivo Sprint femminile 7,5 km Cdm Kontiolahti (Fin):

1. D. Herrmann GER 1 20:00.5

2. F. Preuss GER 1 +20.1

3. T. Eckhoff NOR 2 +32.3

4. L. Vittozzi ITA 1 +37.1

5. M. Davidova CZE 1 +42.5

6. M. Hojnisz-Starega POL 0 +47.3

7. L. Kuklina RUS 0 +47.9

8. C. Chevalier FRA 1 +51.5

9. I. L. Tandrevold NOR 1 +52.6

10. S. Gasparin SUI 2 +55.2

19. D. Wierer ITA 3 +1:19.1

39. F. Sanfilippo ITA 2 +1:50.3

89. M. Carrara ITA 5 +4:20.4