In questo momento di crisi mondiale dettata dal Coronavirus, i tennisti si sono dovuti industriare per allenarsi in casa nel miglior modo possibile. Il tour maschile ed anche quello femminile, sono fermi in attesa di novità relative al virus, nel frattempo però c’è chi trova il modo per allenarsi comunque.

E’ il caso di Matteo Berrettini, il quale si trova in Florida assieme alla bella compagna Ajla Tomljanovic, la quale spesso e volentieri funge anche da “peso” per i suoi allenamenti. Berrettini ha infatti postato su Instagram una foto durante la quale il tennista trascina la compagna attraverso una fune in giardino, insomma, ci si prodiga in ogni modo per tentare di non perdere la forma.

