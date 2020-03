In questo periodo complicato in cui ognuno è obbligato a stare in casa, i calciatori provano ad ingannare il tempo con numerose dirette Instagram, in cui si divertono a rispondere alle domane dei propri followers.

Tra questi anche Karim Benzema, che non si è tirato indietro nemmeno davanti alle domande più scomode dei fan, rispondendo a modo suo senza lesinare critiche ad alcuni colleghi. Interrogato su un paragone con Giroud, Benzema ha replicato: “non possiamo confondere una macchina di Formula 1 con una vettura di kart. E io sono la Formula 1“.

