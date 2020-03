I giocatori del Bayern Monaco hanno deciso di decurtarsi del 20% il proprio stipendio per aiutare i dipendenti del club, in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.

Una scelta presa all’unanimità da tutta la squadra, in seguito ad una riunione avvenuta ieri insieme al presidente Rummenigge, il direttore sportivo Salihamidzic e il membro del consiglio Kahn. Queste le parole di capitan Neuer al Munchen Merkur: “siamo dei calciatori professionisti e siamo un gruppo professionale particolarmente privilegiato. Se è necessario, è ovvio provvedere a dei tagli finanziari. Il Bayern ha circa 1000 dipendenti e molti altri che svolgono compiti importanti nel club. Li vogliamo aiutare come squadra con la nostra rinuncia per offrire sicurezza. Non è stata una decisione difficile, tutti i giocatori hanno dato parere positivo”.

Valuta questo articolo