Ci sono alcuni giocatori che sono dei veri e propri maestri di tattica: conosco alla perfezione i propri avversari, ne studiano le mosse, sanno in quali abilità sono dei fuoriclasse e anche quali sono i loro punti deboli. Per Marc-Andrè Ter Stegen non funziona proprio così. Intervistato a ‘El Pais’, il portiere del Barcellona ha spiegato di avere qualche problema a ricordare i nomi dei suoi avversari, pur sapendo il loro gioco: “non vedo molto calcio, solo quando ci sono partite interessanti o se so che gioca un mio amico. A volte mi chiedono il nome di un calciatore e non ho idea di come si chiami. Ho una pessima memoria. In Spagna mi succede con i nomi degli avversari, non li so. Poi si mi fanno vedere il video capisco benissimo chi sono, come si muovono in campo e come giocano. È una cosa un po’ strana…”.

