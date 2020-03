Situazione tesissima in casa Barcellona, dove Lionel Messi e i suoi compagni hanno deciso dopo una assemblea di rifiutare il taglio degli stipendi, proposto dal club blaugrana in questo periodo di emergenza dovuto al Coronavirus.

A questo punto tocca alla società prendere la propria decisione che, secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo AS, potrebbe comportare l’applicazione di una decurtazione del 70% dello stipendio per i propri atleti, che scende al 50% per la prima squadra. Nella giornata di oggi si terrà un Consiglio di Amministrazione del Barca, in cui si deciderà se andare allo scontro o cercare altre mediazioni.

