I riflettori si sono spenti ormai da un po’, i paparazzi dei social hanno smesso di nominarti invano. Adesso che i motori delle rotative hanno smesso di rombare piombo per pubblicare articoli sulla tua memoria, adesso che, finalmente, c’è silenzio intorno a te, vogliamo ascoltare, insieme, questa canzone, dedicandoti 3 minuscoli minuti della nostra vita. A te, che hai reso la nostra passione un attimo senza fine.

Canta Lucio Dalla.

Il pezzo è di Paolo Montevecchi.

“Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota

e corro veloce per la mia strada

anche se non è più la stessa strada

anche se non è più la stessa cosa

anche se qui non ci sono piloti

anche se qui non ci sono bandiere

anche se qui non ci sono sigarette e birra

che pagano per continuare

per continuare poi che cosa

per sponsorizzare in realtà che cosa.

E come uomo io ci ho messo degli anni

a capire che la colpa era anche mia

a capire che ero stato un poco anch’io

e ho capito che era tutto finto

ho capito che un vincitore vale quanto un vinto

ho capito che la gente amava me

potevo fare qualcosa

dovevo cambiare qualche cosa.

E ho deciso una notte di maggio

in una terra di sognatori

ho deciso che toccava forse a me

e ho capito che Dio mi aveva dato

il potere di far tornare indietro il mondo

rimbalzando nella curva insieme a me

mi ha detto “chiudi gli occhi e riposa”

e io ho chiuso gli occhi.

Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota

e corro veloce per la mia strada

anche se non è più la stessa strada

anche se non è più la stessa cosa

anche se qui non ci sono i piloti

anche se qui non ci sono bandiere

anche se forse non è servito a niente

tanto il circo cambierà città

tu mi hai detto “chiudi gli occhi e riposa”

e io adesso chiudo gli occhi…”

