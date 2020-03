L’anteprima mondiale di nuova Audi A3 Sportback potrà essere seguita in streaming a partire dalle ore 9.50 di martedì 3 marzo mediante i social media Audi e Audi MediaTV. Lo show, un tributo ai 40 anni della trazione integrale quattro, icona tecnica del Brand di Ingolstadt, avrà quali protagoniste anche Audi e-tron S prototype e Audi e-tron S Sportback prototype, versioni high performance delle elettriche dei quattro anelli.

La trazione integrale quattro compie 40 anni. Nel 1980, la mitica Audi quattro è stata la prima vettura europea dotata delle 4WD. Una rivoluzione tecnica che tuttora costituisce uno dei pilastri della gamma dei quattro anelli e che sarà celebrata durante lo show di unveiling mondiale della nuova generazione di Audi A3 Sportback e delle concept sportive elettriche Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback.

La quarta generazione della compatta Audi può contare su di un design sportivo come non mai e un abitacolo dalla marcata digitalizzazione. L’infotainment e i sistemi di ausilio alla guida derivano dai modelli Audi di categoria superiore. Disponibile con tre varianti d’assetto, nuova Audi A3 Sportback è offerta nelle configurazioni a trazione anteriore oppure integrale quattro.

Alla trazione integrale quattro elettrica si affianca la funzione torque vectoring elettrica con ripartizione attiva e variabile della coppia sull’assale posteriore. Una novità assoluta portata al debutto dalle versioni S, svelate in forma prototipale, di Audi e-tron e Audi e-tron Sportback. Le varianti sportive dei SUV Audi a zero emissioni costituiscono un ulteriore passo verso l’elettrificazione della gamma dei quattro anelli e sono caratterizzate da agilità, grinta e dinamismo da riferimento. I tre motori elettrici – due in corrispondenza dell’assale posteriore – costituiscono una prima mondiale per dei modelli di grande serie ed erogano complessivamente una potenza massima di 503 CV in modalità boost.

Valuta questo articolo