Il caos provocato dal Coronavirus in tutto il mondo, ha colpito anche il tennis, con l’annullamento del torneo di Indian Wells. Adesso si attende di conoscere le decisioni dell’ATP e della WTA in vista dei prossimi tornei, intanto qualcosa inizia a trapelare. Per quanto concerne il torneo ATP di Montecarlo, un Master 1000 come Indian Wells, il governo francese ha diramato un decreto molto ferreo. Tutti gli eventi sportivi sul territorio nazionale francese verranno disputati a porte chiuse o con un massimo di 1000 spettatori fino al 15 aprile. Considerando che il torneo di Montecarlo inizia il 13, potrebbe esserci un avvio senza l pubblico delle grandi occasioni, sperando che l’emergenza cessi e tale provvedimento non venga esteso. Ovviamente tale provvedimento colpisce anche le gare di Champions League del PSG che giocherà a porte chiuse contro il Borussia Dortmund.

