Il Master 1000 di Indian Wells è stato cancellato a causa dell’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus. Il torneo dunque non è andato in scena e da più parti ci si domanda come sin procederà per quanto concerne i punti ATP e WTA guadagnati dai tennisti nell’edizione 2019. Ebbene, per il momento la decisione è quella di congelare ogni risultato, senza sottrarre i punti della passata edizione, eventualità che sarebbe stata un torto per chi avrebbe dovuto difendere punti pesanti. In tutto questo quadro ci guadagna Roger Federer, finalista della passata edizione che non avrebbe potuto difendere i punti a causa della ben nota operazione al ginocchio, ma non perderà terreno dato il congelamento dei punti deciso dall’ATP. Il tutto potrebbe variare in base alle decisioni future sul torneo di Indian Wells: verrà o meno recuperato? Solo il tempo ci darà le risposte.

Valuta questo articolo