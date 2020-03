Il Master 1000 di Indian Wells è stato come noto annullato a causa dell’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus. Gli Stati Uniti non sono ancora in stato di totale mobilitazione come l’Italia, ma i casi continuano ad aumentare e, notizia recente, proprio nella zona di Indian Wells sono stati riscontrati altri tre casi di Coronavirus, dopo che un uomo era morto durante la scorsa settimana. “3 casi di Coronavirus nella Coachella Valley”, titolano oggi i quotidiani locali. Dunque la decisione di annullare il torneo sembra essere stata quella giusta, nonostante qualche mugugno giunto da più parti.

Murrieta Valley High School, which has been closed this week as an employee underwent testing for the COVID-19 virus, is scheduled to reopen Wednesday after the employee’s test result came back negative, school officials have announced. https://t.co/HxDpHIbQSs

