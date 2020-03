L’Atalanta è una delle realtà più belle del calcio italiano, da quest’anno, per la prima volta, in grado di esportare il suo calcio offensivo e spettacolare anche in campo europeo. Grazie alla prima, storica qualificazione in Champions League, i bergamaschi si sono cimentati con le migliori squadre d’Europa riuscendo ad arrivare addirittura agli ottavi di finale. Visto il 4-1 maturato all’andata contro il Valencia c’è una buona probabilità che, salvo ribaltoni al ritorno, i ragazzi di coach Gasperini abbiano in tasca il pass per i quarti di finale. Da qui in poi sognare è legittimo e non costa nulla.

Lo sa bene Papu Gomez che intervistato da ‘Olè’ si lancia in una clamorosa promessa in caso di un ulteriore passaggio del turno che porterebbe la ‘Dea’ fra le prime 4 squadre d’Europa: “in caso di semifinale con l’Atalanta? Mi butto con il paracadute”.

