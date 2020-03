I riflettori su di lei si sono accesi durante il Mondiale 2018, quando Maria Liman ha fatto andare in tilt i tifosi russi e non solo per la sua bellezza e le sue forme.

L’ex modella di Playboy, grande tifosa del Chelsea, è tornata adesso a stuzzicare i propri followers, lanciando un appello hot sui propri canali social, chiedendo compagnia per i prossimi tre mesi di quarantena scattati a Londra. Un annuncio davvero spinto, che difficilmente verrà ignorato: “sto cercando un partner adorabile per passare i prossimi tre mesi in isolamento e divertirsi insieme in quarantena. La Bella Addormentata sta aspettando il suo principe. Dov’è questo bello e coraggioso uomo che sconfiggerà il virus e mi salverà? Per favore, sbrigati! Tutte le scorte che ho fatto un mese fa si sono esaurite in un paio di serate. Come pensi di passare questo periodo indimenticabile?”.

Valuta questo articolo