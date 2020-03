Vista la situazione mutevole degli ultimi giorni, il condizionale è d’obbligo: la 26ª giornata di Serie A dovrebbe essere recuperata nel prossimo weekend. Probabilmente a porte chiuse, aggiungiamo noi, vista la volontà del governo di emanare uno stop di 30 giorni alle manifestazioni (comprese quelle sportive) a porte aperte.

Nella giornata di domani era prevista un’assemblea della Lega A per discutere delle modalità di recupero della 26ª giornata, ma i club non si riuniranno poichè 18 squadre su 20 si sono dette favorevoli a recuperare tale giornata nel weekend. Napoli e Inter attualmente non si sono ancora pronunciate e, soprattutto per quanto riguarda i nerazzurri, sono ad oggi da ritenersi contrarie alla proposta.

