Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha accusato uno stato febbrile durante il comitato operativo odierno. E’ stato dunque necessario fare un altro tampone per capire se Borrelli sia positivo al Coronavirus, nel frattempo in attesa dell’esito dell’esame, la conferenza stampa consueta delle ore 18 è stata annullata proprio a causa del malessere di Borrelli. Si attendono novità in merito alle condizioni del capo della Protezione Civile.

