Andy Roddick, durante questi giorni di quarantena, è stato ospite di Tennis Channel rigorosamente via Skype per parlare di tennis anche se il tour è fermo ormai da un po’. Proprio per questo, al tennista americano è stato chiesto di dare uno sguardo al passato, andando ad indicare la top10 dei tennisti più forti di sempre. 5 uomini e 5 donne che hanno fatto la storia di questo sport, ovviamente secondo il personalissimo gusto di Andy.

Per quanto concerne le donne, solo Serena Williams appartiene all’era recente, dopodiché Roddick si è guardato indietro andando a citare alcune tenniste da urlo: Navratilova, Billie Jean King, Steffi Graff e Chris Evert, non male come quintetto. Tra gli uomini c’è maggiore contemporaneità, data dalla presenza dei Big3. Assieme a Federer, Nadal e Djokovic troviamo Laver e Sampras, due campioni assoluti, anche se va detto che Roddick ha dovuto far fuori molti pezzi da novanta…

