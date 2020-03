Andy Murray potrebbe tornare in campo nel Master1000 di Miami. Le notizie in merito al tennista scozzese si stanno rincorrendo senza sosta in queste ultime settimane, dapprima si è parlato di una possibile nuova operazione, poi è stato ripreso durante un allenamento in buone condizioni di forma, adesso arriva un virgolettato riportato dall’account ufficiale dell’ATP nel quale lo stesso Murray ha dichiarato: “mi sto allenando per cercare di prepararmi per Miami“. Dunque ad Indian Wells Murray non ci sarà, ma salgono le possibilità di vederlo ai nastri di partenza a fine mese in quel di Miami.

