Qualche giorno fa Giulia De Lellis aveva dato un indizio importante ai follower in merito alla propria relazione amorosa: “se sono tre settimane che sono sola e non ne parlo a buon intenditore poche parole. Vi faccio intelligenti nel capire la situazione”. Facile leggere fra le righe la notizia della separazione da Andrea Iannone. Il pilota Aprilia, nel corso di una diretta Instagram, ha risposto con una battuta ai fan che gli chiedevano dove fosse la sua fidanzata: “ragazzi, Giulia starà scrivendo un nuovo libro. Comunque non so dove sia”.

Valuta questo articolo