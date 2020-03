Salvo cambiamenti dovuti all’emergenza Coronavirus, domenica si disputerà la prima gara della stagione 2020 di Formula 1. I piloti hanno incontrato oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Gp d’Australia, commentando anche la situazione difficile che il mondo intero sta vivendo, dopo l’annuncio dello stato di pandemia.

Daniel Ricciardo, che in Australia corre davanti ai suoi tifosi, ha cercato di sdrammatizzare un po’: “potrei essere campione del mondo dopo questa prima gara, devo dare tutto. Mi metterò di traverso in qualifica andando veloce e in gara cercherò di divertirmi“, ha affermato ai microfoni Sky.

“Spero che non sarà una stagione con una sola gara, ma non possiamo sapere cosa accadrà, questa è la verità, abbiamo l’opportunità di competere questo weekend e dal punto di vista dell’agonista che c’è nel mio sangue sono contento di essere qui, cercheremo di fare molti punti in questa gara“, ha concluso il pilota della Renault.

