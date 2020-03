La stagione 2020 di MotoGp 2020 inzierà con un mese circa di ritardo: la gara in programma per domenica 8 marzo in Qatar è stata annullata a causa del Coronavirus, mentre il Gp della Thailandia è stato rinviato a data da destinarsi. Piloti dispiaciuti, dunque, ma c’è chi è volato in Qatar troppo presto e si ritrova adesso a ridere e scherzare sui social per sdrammatizzare: Aleix Espargaro, infatti, è volato per Losail in anticipo, portando la sua famiglia. Sui social lo spagnolo dell’Aprilia ha postato una foto simpatica per cercare di strappare un sorriso in questa situazione difficile. “Sono comunque qui, quindi… per favore Aprilia posso gareggiare con la classe Moto2? #QatarGP ❌“, ha scritto Espargaro.



