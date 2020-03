Dure le parole di Demetrio Albertini nei confronti dell’ex compagno di Nazionale Pippo Inzaghi. Il tecnico del Benevento, con un’uscita forse un po’ fuori luogo in questo momento storico caratterizzato dal Coronavirus, aveva chiesto di riprendere il campionato di Serie B: “si deve finire il campionato. Sento tanti discorsi ma si deve tornare a giocare”, le sue parole a Skysport. Dura la replica via Instagram di Albertini, il quale ha ripostato il commento di Inzaghi con su scritta una critica non proprio velata: “l’ignoranza sceglie sempre le parole sbagliate”.

