L’incubo Coronavirus sta creando il panico in casa Ajax, dove Christian Poulsen è stato messo in quarantena preventiva per evitare una diffusione del virus all’interno del club olandese.

L’ex giocatore della Juventus, adesso vice di Ten Hag, ha infatti avuto contatti con Thomas Kahlenberg, ex centrocampista della nazionale danese risultato positivo al virus dopo aver partecipato ad una festa insieme al connazionale danese. Immediata la quarantena preventiva fino al 13 marzo per Poulsen, che potrebbe essere seguito anche da due membri dello staff di Ten Hag, anch’essi finiti a contatto con Kahlenberg. L’Ajax in Europa League ha affrontato il Getafe, prossima avversaria dell’Inter, ma pare che l’incontro tra Poulsen e Kahlenberg sia avvenuto successivamente.

Valuta questo articolo