Attraverso Twitter è arrivata un’investitura non da poco per il centro dei Lakers Anthony Davis. Il cestista americano è stato lodato da uno dei campioni che ha fatto la storia della NBA Kareem Abdul-Jabbar. Quest’ultimo ha risposto sui social alla domanda: chi ti assomiglia maggiormente tra i cestisti in attività. La risposta è stata la seguente: “Anthony Davis è quello che più mi ricorda me stesso, ma io non tiravo da tre punti come fa lui. In ogni caso, tutti gli altri aspetti del suo gioco sono simili al mio”. Non solo Davis risulta essere il più simile a Jabbar, ma tira anche dalla lunga distanza, un’arma in più che non guasta affatto.

Valuta questo articolo