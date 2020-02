Il suo Real Madrid viaggia spedito in campionato, così come Zinedine Zidane viaggia spedito sulla sua auto. Ma sbaragliare la concorrenza in Liga no è un problema, un incidente nel traffico di Madrid può esserlo. ‘Zizou’ è stato sfortunato protagonista di un tamponamento dalle parti di Valdebevas, vicino al centro sportivo del Real Madrid.

Il fuoriclasse francese è stato subito riconosciuto da Ignacio Fernandez, l’uomo che ha raccontato la vicenda a ‘La Voz de Galicia’ spiegando quanto accaduto: “non appena è sceso l’ho riconosciuto e gli ho detto ‘avrei preferito conoscerti in altre circostanze, ma va bene così‘. Quando ho visto che era Zidane mi sono tranquillizzato, almeno sapevo che sicuramente mi avrebbero pagato tutti i danni. Gli ho dato il mio numero di telefono ma come immaginavo lui non mi ha dato il suo. Gli ho chiesto se potevamo farci un selfie, perchè la gente non avrebbe mai creduto che mi aveva tamponato Zidane. Lui è stato gentilissimo e mi ha detto di sì. Si è tolto il cappello e ci siamo fatti una foto. Gli ho anche detto che se voleva potevamo far finta che non era successo niente, potevamo scambiarci le macchine e a posto così (l’Audi di Zidane costa 70.000€!). Aveva fretta perchè aveva un allenamento ed è stato contento che io non lo abbia trattenuto chiedendo autografi, maglie e biglietti. Il motivo? Gliel’ho detto, a me il calcio non interessa molto“.

