Il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti, il sindaco di Inglewood James T. Butts Jr. e la WWE® sono orgogliosi di annunciare che il SoFi Stadium e l’Hollywood Park di Los Angeles ospiteranno WrestleMania 37, l’evento di wrestling più importante dell’anno, domenica 28 marzo 2021.

“Non c’è nulla che si possa equiparare alla settimana di WrestleMania”, ha dichiarato il primo cittadino di Los Angeles, Eric Garcetti. “Un evento unico che dà una spinta economica alla regione e siamo pronti ad ospitare fans che arriveranno da ogni parte del mondo”.

“La città di Inglewood è entusiasta di dire che WrestleMania aumenterà il numero di eventi nazionali – seguiti a livello internazionale – che saranno ospitati dalla nostra città nei prossimi otto anni”, ha dichiarato il sindaco di Inglewood James T. Butts Jr. “Parliamo di un evento che porta frenesia e viene seguito da fan di tutte le età, che di sicuro cambierà tutta Inglewood”.

“WrestleMania è uno degli eventi più visti al mondo e siamo orgogliosi di dare il benvenuto alla WWE nella nostra comunità di Inglewood”, ha dichiarato Jason Gannon, Managing Director del SoFi Stadium e di Hollywood Park.

A nome di tutta la WWE noi siamo eccitati all’idea di tornare a Los Angeles con WrestleMania”, ha dichiarato Vince McMahon, Presidente e CEO della WWE. “WrestleMania aprirà la strada ai futuri eventi sportivi e di intrattenimento che si terranno al SoFi Stadium, mentre aggiungiamo questa struttura all’elenco dei luoghi iconici che hanno ospitato l’entusiasmo e lo spettacolo di WrestleMania”.

WrestleMania è molto più di un evento di un giorno; è una celebrazione di una settimana. Oltre a WrestleMania37, gli altri appuntamenti includono Friday Night SmackDown®, NXT® TakeOver™ e Monday Night Raw®, che si terranno presso lo Staples Center, WrestleMania Axxess, il festival interattivo per i fan della WWE sarà organizzato presso il Los Angeles Convention Center, così come la cerimonia di induzione della WWE Hall of Fame del 2021. La WWE ospiterà anche diverse iniziative di sensibilizzazione della comunità, tra cui visite in ospedale e Be a STAR®, il programma anti-bullismo firmato WWE.

Negli ultimi 13 anni, WrestleMania ha generato oltre 1,3 miliardi di dollari di impatto economico cumulativo per le città che hanno ospitato l’evento. Quest’anno, WrestleMania si terrà domenica 5 aprile al Raymond James Stadium di Tampa Bay (Florida) e sarà trasmesso in diretta, fruibile in tutto il mondo, sul WWE Network.

