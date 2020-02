Sarà anche ‘The Nightmare‘, l’Incubo del roster di NXT, ma Rhea Ripley ha anche un lato tenero. Capelli rasati ai lati, muscoli e look punk, la campionessa femminile del roster giallonero è una dura sul ring, ma in una recente intervista ai microfoni di SportFair ha raccontato, con grande emozione, le sensazioni provate nella notte in cui è diventata campionessa di NXT per la prima volta.

Arrivata dall’Australia, dopo una lunga gavetta in patria, Rhea Ripley si è messa in mostra nei due Mae Young Classic che le hanno permesso di ottenere un posto ad NXT UK, territorio di sviluppo della WWE nella quale è riuscita vincere il titolo femminile, bissando poi il successo nel roster di NXT battendo Shayna Baszler in una vera e propria notte magica: “è una sensazione difficile da descrivere a parole. È stato magico, fantastico, elettrizzante. Potrei usare qualsiasi emozione positiva per descriverlo. Essere nel main event, avere un match contro Shayna Baszler, vincere il titolo di NXT: un momento che non dimenticherò mai, davvero. È stata un’esperienza straordinaria, mi sono goduta ogni secondo sul ring contro Shayna. Sentire il pubblico e il loro calore per tutta la serata, sono stati così felici per me, hanno reso il tutto più speciale. Poi la celebrazione dopo il match con tutta la gente, è stato magico, è questa la parola che mi viene in mente. Mi sono goduta ogni secondo“.

I haven’t seen a celebration like this since @SamiZayn won the NXT Championship congratulations again @RheaRipley_WWE !! https://t.co/FDFqYvYALy — le champion (@gguccijoe) December 19, 2019

Successivamente abbiamo chiesto a Rhea Ripley di lanciare un messaggio, prendendo spunto dalla sua esperienza personale, alle piccole fan che guardandola sognano una carriera in WWE. Questa la sua risposta: “la cosa più importante che direi loro è ‘se puoi sognarlo puoi farlo, davvero’. Se vogliono davvero aspirare a diventare wrestler, ‘testa sotto e lavorare’: andare sempre in palestra, migliorare nel wrestling, allenarsi più duramente possibile e raggiungere ogni obiettivo che ci si prefissa. Non sarà facile, quindi devi lavorare duro: ti impegni, fallisci, ti rialzi e continui. Il risultato viene dal duro lavoro. Non contano le volte in cui cadi, ma quelle in cui ti rialzi. Il wrestling è spingersi oltre i propri limiti, andare oltre le difficoltà. Ci saranno dei problemi lungo il cammino, ma se ami ciò che vuoi fare ci riuscirai. Credi solo in te stessa“.

Valuta questo articolo