Nikki e Brie Bella, una delle coppie femminili più iconiche nella storia della WWE, sono le ultime reclutate per la WWE Hall of Fame, classe del 2020. Le due verranno introdotte nell’Arca della Gloria giovedì 2 aprile a Tampa (Florida), durante la settimana di WrestleMania 36. Tutto questo è stato rivelato da Alexa Bliss nel suo “A Moment of Bliss” durante Friday Night SmackDown.

The Bella Twins si aggiungono a Batista e ai membi del NWO Hulk Hogan, Scott Hall, Sean Waltman e Kevin Nash nella classe del 2020. Nikki e Brie parleranno delle loro emozioni in relazione a questa notizia nel programma americano WWE Backstage.

La strada per la WWE Hall of Fame è stata molto lunga per Nikki e Brie, che hanno iniziato la loro carriera divertendosi a “ingannare” gli avversari. Brie debuttò nell’agosto 2008 inanellando una serie di vittorie grazie al “Twin Magic”, lo scambio che consentiva a Nikki di sbucare da sotto il ring nel momento decisivo del match e ottenere il successo, senza farsi riconoscere per la somiglianza con la sorella. Sebbene siano state scoperte, questo stratagemma venne usato tantissime volte nel corso degli anni.

Nonostante il loro “trucchetto”, Nikki e Brie hanno sempre dimostrato di essere grandi atlete. Brie vinse per prima il WWE Divas Championship sottraendolo a Eve Torres nell’aprile 2011. Un anno dopo fu il turno di Nikki, che sconfisse Beth Phoenix, altra WWE Hall of Famer. Nikki vinse la cintura nuovamente nel 2014 contro AJ Lee, dando inizio a un regno di 300 giorni, il più lungo nella storia del Divas Championship.

Durante la loro carriera in WWE, The Bella Twins sono state parte di tante rivalità importanti, con atlete come Charlotte Flair, Sasha Banks, Becky Lynch, Stephanie McMahon e altre. Hanno anche aiutato a introdurre una nuova generazione di fans in WWE con i loro reality show “Total Divas” e “Total Bellas”, così come con il canale YouTube, che conta più di 2.6 milioni di iscritti.

E ora verranno celebrate con la massima onorificenza: l’introduzione nella WWE Hall of Fame. Non perdetevi il momento in cui The Bella Twins prenderanno il loro posto nella storia dello sports-entertainment durante la WWE Hall of Fame del 2020, prevista giovedì 2 aprile, durante la settimana di WrestleMania.

Valuta questo articolo