La leggenda continua. Simone Johnson, 18enne figlia di Dwayne “The Rock” Johnson, WWE Hall of Famer e attore di Hollywood, è pronta per iniziare gli allenamenti al WWE Performance Center. Sarebbe il quarto membro della storica famiglia a competere su un ring WWE, cercando di ripercorrere le orme del padre, una delle icone più riconosciute della storia del wrestling. “Sono felice e pronta a dare il massimo”, ha scritto Simone sui propri Social Media. “Non vedo l’ora di iniziare”.

The Rock ha vinto 19 titoli complessivi nella sua straordinaria carriera da Superstar. 8 di questi sono WWE Championships, oltre ad aver vinto la Royal Rumble del 2000 e ad aver partecipato al Main Event di WrestleMania in più occasioni. La giovanissima Simone si augura di avere lo stesso successo del padre in WWE.

