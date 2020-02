Serve la migliore Petra Kvitova per superare negli ottavi di finale del torneo WTA di San Pietroburgo la belga Van Uytvanck, apparsa davvero in forma nel match di oggi. La tennista ceca si impone in tre set con il risultato di 7-6, 1-6, 6-2 dopo una battaglia durata ben due ore e diciannove minuti di gioco. Nel prossimo turno la Kvitova se la vedrà con la vincente del match tra Vekic e Alexandrova, in programma nella giornata di oggi.

