Kiki Bertens sorride al torneo di San Pietroburgo: la tennista olandese, numero 8 del rankgin WTA ha staccato oggi il pass per le semifinali del torneo russo. Bertens ha mandato al tappeto la russa Potapova in due set, trionfando col punteggio di 6-4, 7-6, dopo un’ora e 53 minuti di gioco. In semifinale Bertens farà i conti con Alexandrova.

Valuta questo articolo