Kiki Bertens stacca il pass per i quarti di finale del torneo WTA di San Pietroburgo, la tennista olandese batte in due set la russa Kudermetova, al termine di un match mai in discussione.

La numero 8 del ranking WTA chiude la pratica in poco meno di un’ora di gioco, imponendosi con il risultato di 6-1, 6-2. Nel prossimo turno, Kiki Bertens se la vedrà con la Potapova, che ha steso in due set la Tomljanovic.

Valuta questo articolo