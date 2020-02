Servono 1 ora e 45 minuti a Belinda Bencic per staccare il pass valevole per i quarti di finale del WTA di San Pietroburgo. La tennista svizzera, numero 5 del ranking mondiale femminile, si è dovuta sudare l’accesso al turno successivo del torneo russo contro la padrona di casa Svetlana Kuznetsova. Primo set complicato con 3 break e controbreak, nel quale Bencic si è imposta 7-4 al tie-break. Nel secondo set è stato invece decisivo il break del settimo game nel quale la nativa di Flawil ha ottenuto il vantaggio necessario per il 6-4 finale.

Valuta questo articolo