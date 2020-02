WTA Monterrey, sale l’attesa per vedere nuovamente in campo Kim Clijsters. La tennista belga, dopo il nuovo esordio contro la Muguruza, tornerà infatti in campo nel torneo messicano nel quale ha ottenuto una wild card, proprio come Venus Williams e la Stephens. La Clijsters è parsa in palla contro la Muguruza e potrebbe essere una mina vagante del torneo.

A Monterrey la testa di serie numero 1 sarà la Svitolina, in netta difficoltà in questo inizio di 2020 non certo soddisfacente per l’ucraina. La nostra Paolini al momento risulta essere la prima delle escluse dal tabellone principale, ma potrebbe rientrare in caso di forfait dell’ultimo minuto.

Valuta questo articolo