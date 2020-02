Elina Svitolina avanza senza problemi ai quarti di finale del torneo WTA di Hua Hin, troppo morbida l’australiana Sanders per creare grattacapi alla tennista ucraina. La numero 4 del ranking mondiale non lascia scampo alla propria avversaria, annientandola con il risultato di 6-1, 6-2 dopo cinquantotto minuti di partita. Una partita a senso unico, che permette così alla Svitolina di avanzare al turno successivo in tabellone, dove affronterà la Hibino.

Valuta questo articolo