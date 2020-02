Karolina Pliskova si mette in tasca i quarti di finale del torneo WTA di Dubai, la tennista ceca non lascia scampo a Kristina Mladenovic, annientandola in due set con il risultato di 6-1, 6-2.

Un match a senso unico, durato poco più di un’ora, il tempo utile alla numero 3 del ranking per stendere senza appello la propria avversaria. Nei quarti di finale, la Pliskova se la vedrà con la vincente del match tra Rybakina e Siniakova, in programma questo pomeriggio.

