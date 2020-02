Dopo aver sconfitto Sofia Kenin, fresca campionessa degli Australian Open, Elina Rybakina si toglie un’altra grande soddisfazione in quel di Dubai. La tennista kazaka supera in 1 ora e 42 minuti Karolina Pliskova, numero 3 del ranking mondiale femminile. Elena Rybakina si è imposta in due set vinti con il punteggio di 7-6 (7-1) / 6-3.

