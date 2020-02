WTA Doha, Aryna Sabalenka è la prima semifinalista del torneo. La tennista si è qualificata per il penultimo atto dopo aver vinto la battaglia odierna contro la Zhang. Un incontro molto duro quello vinto dalla Sabalenka, la quale è stata costretta a rimontare dopo aver perso il primo set per 6-3. Nella seconda partita Aryna si è rimessa in sella, vincendo al tie-break e portando dunque la partita al terzo, set nel quale la Sabalenka ha chiuso il match con un netto 6-3. Adesso dovrà attendere di conoscere la sua prossima avversaria che verrà fuori dallo scontro tra Bencic e Kuznetsova.

Valuta questo articolo