Aryna Sabalenka è la prima finalista del torneo di Doha 2020. La tennista bielorussa ha giocato un gran match quest’oggi per sbarazzarsi in semifinale della resistenza della Kuznetsova. La russa ha lottato col coltello tra i denti nel primo set, vinto comunque dalla Sabalenka per 6-4, fredda nei momenti decisivi la bella Aryna. Il secondo set invece ha visto la Sabalenka dominare in lungo ed in largo, con l’avversaria parsa fuori dal match dopo aver perso il primo set. 6-4 6-3 il risultato finale, con la Sabalenka che vince e convince. La bielorussa adesso attende di conoscere la sua prossima avversaria che verrà fuori dallo scontro tra Barty e Kvitova.

