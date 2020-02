Petra Kvitova vola in semifinale nel torneo WTA di Doha: la tennista ceca ha superato in due set la rivale tunisina Jabeur nei quarti di finale del torneo in corso in Qatar. Il match è terminato dopo un’ora e 47 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 7-6. Kvitova adesso attende di sapere chi tra Barty e Muguruza sarà la sua rivale in semifinale.

