Il torneo WTA di Doha è iniziato con qualche sorpresa non da poco, come ad esempio la prematura eliminazione della Svitolina al secondo turno. Oggi è stata la volta dell’esordio di altre due tenniste molto attese, Kenin e Kvitova.

La ceca Kvitova ha vinto contro la Suarez Navarro, al termine di un match non certo semplice. La spagnola è stata infatti capace di portare la più quotata mancina al terzo set, ma nell’ultima e decisiva partita è stato un dominio totale. 6-0 al terzo per la Kvitova, la quale vola dunque al terzo turno del torneo di Doha dove affronterà la Ostapenko. Per quanto concerne la Kenin, incontro molto duro contro la Yastremska. La ‘minuta’ americana sta avendo qualche difficoltà dopo aver vinto gli Australian Open a sorpresa ed anche oggi ha molto sofferto contro l’ucraina. Yastremska ha infatti vinto il primo set per 6-3, mentre nella seconda partita la Kenin ha provato in tutti i modi a raddrizzare la contesa, portando il set al tie-break, ma non riuscendo a fermare lo strapotere della sua avversaria. 7-6 per la Yastremska, la quale vola dunque al turno successivo.

