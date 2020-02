WTA Doha, cade un’altra testa di serie. Kiki Bertens è infatti stata estromessa dal torneo per mano della cinese Wang. Quest’ultima ha lottato con il coltello tra i denti, non mollando anche dopo aver perso il primo set per 6-3. Immediata infatti la reazione della Wang, capace di chiudere l’incontro vincendo secondo e terzo set col punteggio di 6-3 6-4. Una vera e propria battaglia quella vinta dalla cinese contro la testa di serie numero 7 del torneo, adesso la Wang se la vedrà ai quarti di finale contro la vincente del match tra Sakkari e Sabalenka, in una parte del tabellone dove tutto può succedere.

