WTA Doha, la Barty supera due turni in poche ore, il primo giocando, il secondo invece direttamente dalla poltrona. Il motivo è dettato dal ritiro della collega Elena Rybakina, la quale si è ritirata dal torneo a causa di un problema ai muscoli addominali molto fastidioso. La Rybakina dopo il match lottatissimo vinto al terzo set contro Alison Van Uytvanck, ha accusato suddetto problema, optando dunque per il ritiro dal torneo di Doha. La Barty approda dunque ai quarti di finale senza giocare il suo ottavo quest’oggi, un giorno di riposo per la tennista australiana che tornerà in campo domani per i quarti di finale.

