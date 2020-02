Esordio positivo per Sara Errani al torneo WTA di Acapulco: la tennista italiana numero 185 al mondo ha avuto la meglio sulla spagnola Sorribes Tormo. L’azzurra ha trionfato nel primo turno del torneo in corso sui campi in cemento della città messicana, dopo 2 ore e 21 minuti di gioco, col punteggio di 7-5, 6-4. Sara Errani vola dunque agli ottavi di finale dove dovrà fare i conti con Wang.

