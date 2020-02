Chi ha aspettato la tarda notte italiana per vedere in campo Jasmine Paolini nel WTA International di Acapulco è rimasto deluso. La tennista azzurra infatti è stata costretta a dichiarere il proprio forfait dal torneo a causa di alcuni, improvvisi, problemi fisici che le hanno impedito di scendere in campo nel match che la vedeva opposta all’inglese Katie Boulter. Al posto di Jasmine Paolini è stata ripescata, in qualità di lucky loser, la statunitense Di Lorenzo.

