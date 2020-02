Correre per le donne e sostenere un progetto benefico. Questo l’obiettivo di Women in Run • The Race, la nuova corsa benefica non competitiva di 5 o 10 km il cui ricavato sarà devoluto a WeWorld Onlus per lo sviluppo di progetti e attività a sostegno di donne e bambini. E per chi volesse camminare c’è la Family Run con un percorso di 2,5 km!

“A partire dalla sua nascita, nel 2014, la realtà delle Women in Run è cresciuta esponenzialmente diventando prima – nel 2015 – una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), per poi raggiungere traguardi e obiettivi sempre più importanti. La coronazione di un sogno arriva in questo 2020, con l’annuncio di un grande evento nazionale. Oggi infatti sono estremamente felice e orgogliosa di annunciare la nascita di Women in Run • The Race, una grande festa dedicata alle donne e a tutti coloro che vogliono fare beneficenza unendo benessere e solidarietà. Il nostro grande obiettivo è riuscire ad avere la più grande partecipazione possibile, e per coinvolgere tutti, ma proprio tutti, abbiamo pensato di inserire la Family Run da 2,5 km. Saranno quindi tre le distanze, adatte a tutti i ritmi e a tutte le età. Il mio ringraziamento personale va a tutti i collaboratori che hanno reso possibile questa nuova esperienza di corsa e allo sponsor ufficiale Asics per il sostegno che ha dimostrato sin da subito. Non vedo l’ora di potervi incontrare tutti sulla linea di partenza!” ha commentato la Presidentessa delle Women in Run Jennifer Isella.

“ASICS è orgogliosa di essere al fianco dell’associazione Women In Run che, attraverso la passione per la corsa, lancia un messaggio forte in difesa delle donne” ha dichiarato Elena Bosticardo – Marketing manager di ASICS Italia.

“Siamo rimasti colpiti dal valore autentico del progetto, ASICS crede da sempre nel potere dello sport, capace di liberare la mente e farci sentire bene. Anima Sana in Corpore Sano non è solo un acronimo, ma è il principio che sta alla base dello stile di vita che vogliamo trasmettere”.

Il 29 marzo alla Women in Run • The Race, sarà presente anche la running community del brand, gli ASICS Frontrunners, che con il loro entusiasmo accompagneranno i partecipanti durante la 10K.

THE RACE

Il nuovo evento, organizzato da Women in Run e DODICIDI – agenzia di comunicazione e sport marketing dell’hinterland milanese – vedrà migliaia di runner correre nella prestigiosa cornice di CityLife Milano, con un village studiato appositamente per soddisfare tutte le esigenze del pubblico femminile. Uno dei simboli della “milanesità” sarà per due giorni il centro d’aggregazione per un weekend all’insegna del benessere e della solidarietà. Il percorso? Un anello di 5 km, da percorrere una o due volte, sviluppato all’interno del Parco di City Life e nelle strade circostanti, con l’Area Expo posizionata all’interno di Piazza Burri, di fianco al Palazzo delle Scintille, dove sarà posizionato anche il traguardo.

FAMILY RUN

Vuoi sostenere il progetto ma non sei ancora pronta alla corsa? Vuoi camminare e goderti una domenica mattina con la tua famiglia? Alle ore 11.00 prenderà il via l’appuntamento con la Family Run, dedicata a famiglie e bambini, sviluppata su un percorso di 2,5 km.

WE WORLD ONLUS E IL PROGETTO PUNTO DONNA

WeWorld Onlus opera tutti i giorni in Italia e nel Mondo per garantire e difendere i diritti dei bambini e delle donne garantendo istruzione, salute e protezione da violenze e abusi. Il progetto “Punto Donna” è dedicato alle donne che la società ha lasciato indietro, con l’obiettivo di offrire loro una seconda possibilità. All’interno di Punto Donna una serie di attività dedicate all’orientamento ai servizi presenti sul territorio con la possibilità per le donne di intraprendere dei percorsi personalizzati per valorizzare le proprie competenze.

WeWorld Onlus organizza azioni di sensibilizzazione coinvolgendo cittadini e istituzioni. Tutte le info su www.weworld.it

LE QUOTE

L’iscrizione per Women in Run • The Race ha un costo, fino al 26 marzo, di €15, e comprende pacco gara e maglietta tecnica in omaggio. Le iscrizioni in loco saranno aperte sabato 28 e la mattina del 29 marzo a un costo di € 20.

Per la Family Run il costo di iscrizione è di € 5,00.

Per informazioni e dettagli l’indirizzo mail ufficiale è info@wirun.it

